Theresa Kaiser (22) aus Bad Goisern, Leonie Krasnitzer(22) aus Seekirchen (Sbg.) und Claudia Walkner (25) aus Bad Aussee sind die neuen Narzissenhoheiten. Eine Jury, in der auch die OÖN vertreten waren, hat am Samstag in Grundlsee aus 25 Bewerberinnen die Hoheiten ausgewählt.