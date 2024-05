Ein Gedenken, das in die Gegenwart reicht

Internationalen Gedenkfeier zum 79. Jahrestag der Befreiung des KZ Mauthausen am Sonntag, 5. Mai 2024 in Mauthausen.

Aussagen wie diese sind hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand immer wieder zu hören und auf Internetplattformen in noch viel drastischerer Weise zu lesen. Erinnern, sich mit der eigenen – in diesem Fall so grausamen – Geschichte auseinanderzusetzen, ist schmerzhaft. Aber genau das muss es auch sein. Deshalb sind Gedenkorte auch immer Orte, die Besucher erschüttert und emotional getroffen zurücklassen.