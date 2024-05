Brand in Kronstorf: 46-Jähriger rettete schlafendem Mieter das Leben

Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kronstorf und Hargelsberg rückten an.

Für einen 38-jähriger Slowenen wurde ein 46-jähriger Wohnungseigentümer am Sonntagnachmittag zum Lebensretter: Der 38-jähriger Mieter war, während sich ein Topf mit Fett am Herd erhitzte, eingeschlafen und hatte nicht bemerkt, wie sich beißender Rauch in der gesamten Wohnung ausbreitete. Zu seinem Glück wurde der 46-jähriger Vermieter auf den Brand aufmerksam, als er im Keller des Hauses arbeitete.

Das Feuer brauch in einer Wohnung im Ortszentrum von Kronstorf aus. Bild: www.fotokerschi.at | Panchuk

Der 46-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, lief ins Obergeschoß und betrat die unversperrte Wohnung. Nachdem er den Herd ausgeschaltet hatte, suchte er den Bewohner und fand ihn im Schlafzimmer. Er brachte den Mann aus der stark verrauchten Wohnung ins Freie und versuchte gemeinsam mit seiner Schwägerin, den Brand mittels Pulverfeuerlöscher einzudämmen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Kronstorf und Hargelsberg rückten mit 30 Einsatzkräften an und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Der 38-jährige Mieter, sein 46-jähriger Retter und die Schwägerin wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht, teilte die Polizei am frühen Sonntagabend mit.

