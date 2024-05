Jakob Selinger: Energiewende mit Virtual-Reality-Brille

Arbeitsplätze, die der Umwelt und dem Klima guttun: So lassen sich "Green Jobs" am besten beschreiben. In den Bereichen Mobilität, Bauen, Sanieren und Energie werden laufend Fachkräfte gesucht, die etwa Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen aufbauen. Rund 200.000 Österreicher sind laut Statistik Austria in solchen Berufen tätig, bis 2030 braucht es Schätzungen zufolge 100.000 mehr.