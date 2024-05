Startschuss für Kältetunnel der Linz AG

Die Linz AG hat heute ein Großprojekt auf dem Energiesektor präsentiert. Der Aufsichtsrat hat Ende April den Weg für die Errichtung eines neuen Fernkältenetzes mit einer Fernkältezentrale am Kraftwerk-Standort Linz-Mitte beschlossen. Von dort soll ein sogenannter "Klimatunnel" als künftige Hauptversorgungsachse zwischen Prinz-Eugen-Straße und Volksgarten fungieren. Von vier Übergabepunkten aus werden die Kunden entlang der Achse versorgt. Diese sind beim Volksgarten, dem Europaplatz, dem MED-Campus und der Prinz-Eugen-Straße.

Der Tunnel soll 2139 Meter lang sein und in bis zu 28 Meter Tiefe angelegt werden. Bei einem Durchmesser von drei Metern ist er begehbar und beinhaltet neben der Fernkälte auch Strom- und Glasfaserleitungen. Zugänglich wird der Klimatunnel über vier Schächte bei den Übergabepunkten sein. Mit dem neuen Fernkältenetz ist künftig eine Versorgung großer Gebäudekomplexe und Einrichtungen in den Stadtteilen Krankenhaus- und Bahnhofsviertel, innere Stadt und in der Folge im Industriegebiet möglich.

Der Klimatunnel wird die Hauptversorgungsachse mit Fernkälte. Bild: Linz AG

Fernkälte ist eine Methode der umweltfreundlichen Raumkühlung und soll wesentlich zur Reduktion von städtischen Hitzeinseln betragen. "Insbesondere in großen Krankenhäusern ist der erwartete Bedarf in den nächsten Jahren hoch", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Die zentrale Fernkältelösung ersetzt viele dezentrale Eigenanlagen und führt laut Linz AG zu einem sinkenden Strombedarf im Stadtgebiet. "Unser Ziel ist es, unsere Leistungen so nachhaltig wie möglich anzubieten", sagt Linz AG-Generaldirektor Erich Haider.

"Microtunneling"

Besonders ist auch die Bauweise des Klimatunnels, der durch sogenanntes Microtunneling gegraben wird, das zu weniger Verkehrsbeeinträchtigungen und weniger Lärm- und Staubbelästigung führt. Beim Microtunneling wird eine Hydraulikpresse eingesetzt, die den notwendigen Anpressdruck für den Bohrkopf erzeugt und die Rohre vorschiebt.

Linz AG-Vorstandsdirektor Josef Siligan, Bürgermeister Klaus Luger und Erich Haider, Generaldirektor der Linz AG. Bild: WERNER KERSCHBAUMMAYR / FOTOKERSCHI / LINZ AG (WERNER KERSCHBAUMMAYR / FOTOKERSCHI / LINZ AG)

Nach dem Beschluss geht es nun um die Einleitung und Abwickelung der Genehmigungsverfahren. Aus heutiger Sicht soll die Errichtung des Klimatunnels 2027 abgeschlossen sein, die Kältezentrale samt Netz könnte Mitte 2028 in Betrieb gehen. Die Linz AG investiert 95 Millionen Euro in das Projekt.

