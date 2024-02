Linz AG darf Fernwärme um acht Prozent verteuern

Umgerechnet auf einen Quadratmeter Wohnfläche bedeutet die Preiserhöhung bei Fernwärme per ersten März eine Verteuerung von einem Euro brutto im Jahr, sagt Josef Siligan, im Vorstand der Linz AG für das Energieressort zuständig. Der Preis pro Megawattstunde wird von 96,18 Euro auf 103,88 Euro brutto steigen.

Wie berichtet, hat die Linz AG bei der Preiskommission des Landes einen Antrag auf Preiserhöhung für Fernwärme um acht Prozent gestellt. Weil die jüngste Nachbesserung erst im August 2023 erfolgt war, war dieser unterjährige Antrag eine Premiere. Auch die Energie AG hat kurz darauf einen ähnlichen Antrag gestellt – ebenfalls um acht Prozent.

Im Fall der Linz AG hat Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Freitag bekanntgeben, die Argumente des Antragstellers waren plausibel, dem Antrag werde stattgegeben. Eine Vorentscheidung für die Energie AG, die per 1. April erhöhen will, sei das nicht. Jeder Antrag werde einzeln geprüft. Allerdings haben beide Energieversorger mit Verteuerungen bei Rohren und im Tiefbau argumentiert.

Fernwärme-Anbieter sollen mit ihren volkswirtschaftlich gerechtfertigen Preisen einen kleinen Gewinn erwirtschaften dürfen, um den Ausbau vorantreiben zu können, so Kaineder. Das strebt die städtische Linz AG auch an. Zu den 88.000 versorgten Haushalten kämen pro Jahr 2000 dazu. Bis 2035 sollen 3000 Mehrparteienhäuser und 6000 ein- und Zweifamilienhäuser an die Fernwärme angeschlossen werden, sagte dazu Siligan.

Erweiterung der Preisregelung?

Dieser Preisverordnung unterliegt nur ein Teil der Versorgungsgebiete der Linz AG, der Energie AG und des E-Werk Wels. Andere Fernwärme-Anbieter dürfen und haben ihre Preise gemäß dem preisgebenden Index erhöht – hier lagen die Preiserhöhungen bei mehr als 40 Prozent im Vorjahr.

Kaineder spricht sich daher für eine Erweiterung der Zuständigkeit der Preiskommission aus. Dies könne Wirtschaftsminister Martin Kocher (VP) per Verordnung entscheiden. Kaineder berichtet von Gesprächen auf Beamtenebene, die dies prüfen würden. Im Wirtschaftsministerium weiß man von diesem Ansinnen nichts, heißt es auf Nachfrage.

Autorin Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter