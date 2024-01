Linz AG will Fernwärme verteuern

Fernwärme: Vor Teuerung in Linz, Wels wird Preis heuer halten. (eww)

Per 1. August 2023 erlaubte eine Preisbildungskommission des Landes höhere Fernwärmepreise in Linz und Wels sowie bestimmten Versorgungsgebieten der Energie AG. Um acht Prozent durften die Tarife verteuert werden. Jetzt liegt der Behörde erstmals ein Preisantrag vor, in dem unterjährig eine weitere Erhöhung angefragt wird, bestätigt man im Ressort von Umwelt- und Klimaschutzlandesrat Stefan Kaineder.