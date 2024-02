Preisantrag: Energie AG will Fernwärme verteuern

Die Linz AG bleibt mit ihrem Antrag, die Fernwärmepreise erstmals unterjährig erhöhen zu wollen, nicht allein. Die Energie AG bestätigte am Montag, einen Antrag auf Preiserhöhung bei der Preisbehörde gestellt zu haben. Am ersten April sollen die Tarife in drei Versorgungsgebieten, die einer Preisregulierung unterliegen, um acht Prozent erhöht werden. 10.000 Haushalte in den Versorgungsgebieten Riedersbach, Vöcklabruck und Kirchdorf sind betroffen. Bei einem Verbrauch von 12.000 Kilowattstunden