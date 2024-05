Was der Abgang des Chefforschers  für OpenAI bedeutet

Millionen Menschen weltweit sind begeistert vom US-Start-up OpenAI und dem Sprachprogramm ChatGPT, das das Aushängeschild des kalifornischen Unternehmens ist und Texte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) in Sekundenschnelle formulieren kann. So innovativ das Unternehmen bei der Produktentwicklung auftritt, so turbulent läuft es hinter den Kulissen ab.