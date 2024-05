Etliche Anzeigen: Schwerpunktaktion gegen illegales Tuning und Raserei in Steyr und Steyr-Land

Zwischen 16 und 24 Uhr kontrollierten die Landesverkehrsabteilung und die Polizei in den zwei Bezirken 56 Fahrzeuge. 25 von ihnen mussten sofort zur technischen Überprüfung bei der Prüfstelle in Steyr. Dabei wurden an 3 Fahrzeugen derart schwere technische Mängel festgestellt, dass den Lenkern an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen wurden. Insgesamt hagelte es bei den Überprüfungen 89 Anzeigen.

Auch mit der Geschwindigkeit nahmen es einige Lenker nicht so genau: Bei 3887 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen, 347 davon waren zu schnell. Ein Lenker war gar mit 87 km/h im Ortsgebiet von Steyr unterwegs.

Die Beamten erwischen auch drei Alkolenker: Einem von ihnen - er hatte mehr als 0,8 Promille - wurde der Führerschein sofort abgenommen. Zusätzlich wurden 32 Organmandate wegen sonstiger verkehrsrechtlicher Übertretungen ausgestellt. Die Bilanz der Schwerpunktaktion: Strafbescheide in insgesamt fünfstelliger Euro-Höhe.

