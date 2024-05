60 Millionen Euro investiert: Neuer XXXLutz eröffnet in Linz

„Richtig viel Spaß“ hatten Stefan Riffert und Christian Hackl an ihrem ersten Arbeitstag: Die beiden Klienten der Lebenshilfe Oberösterreich haben gestern, Dienstag, bei der inoffiziellen Eröffnung des XXXLutz-Möbelhauses an der Linzer Donaulände tatkräftig mitgeholfen und unter anderem Werbeartikel und Willkommensgeschenke an die Stammkunden verteilt. Diese durften das Möbelhaus, das am Donnerstag offiziell eröffnet, bereits heute besuchen.

Stefan Riffert (l.), Christian Hackl (r.) mit Betreuer Roman Höfler (m.) und Soziallandesrate Wolfgang Hattmannsdorfer



Sieben Lebenshilfe-Klienten waren im Einsatz, „nicht versteckt in einem Lager, sondern beim Eingang, mitten in der Gesellschaft“, sagte Unternehmenssprecher Thomas Saliger. Der Welser Möbelkonzern XXXLutz beschäftigt in seinem Lager in St. Florian bereits seit einiger Zeit Menschen mit Beeinträchtigung, die dort etwa Müll trennen. Der Einsatz bei der Eröffnung soll ein Startschuss für eine künftige Zusammenarbeit auch in den Möbelhäusern sein: „Wir müssen uns das anschauen“, sagt Saliger: Denkbar sei ein Einsatz etwa bei Verteilaktionen oder auch im Restaurant.

„Es geht darum, die Menschen mit Behinderung dort einzusetzen, wo sie sichtbar sind“, sagte Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer bei einem Pressegespräch anlässlich der Eröffnung.



Für die Besucher gab es gestern etwa Livemusik und eine Kochshow mit Starkoch Johann Lafer. In der Vorwoche ist am Standort, wie berichtet, bereits das Mömax-Möbelhaus eröffnet worden.

Johann Lafer und seine Mitarbeiterin bei der Kochshow. Bild: OÖN

Wie berichtet, wurde 20 Monate gebaut, 60 Millionen Euro wurden in den Bau investiert, 250 Mitarbeiter werden am Standort (XXXLutz, Mömax, Restaurant, Lager) tätig sein. 150 zusätzliche Arbeitsplätze werden geschaffen. Die Mitarbeiter stammen aus 25 unterschiedlichen Nationen, auch 25 Lehrlinge werden ausgebildet.

In den oberen Stockwerken befinden sich Büros für die Digitalabteilung, Schulungsräume und ein Restaurant. „Vor 20 Jahren haben wir Schuhschachteln mit Logo gebaut. Das ist nicht nur das modernste Möbelhaus der Gruppe, sondern auch ein optisch ansprechender Teil des öffentlichen Raums“, sagte Saliger.

Unternehmenssprecher Thomas Saliger Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mit dem Stadion verbunden

Luger betonte, es sei erfreulich, dass mit dem Bau der Trend, Möbelhäuser vor der Stadt auf der grünen Wiese zu errichten, unterbrochen worden sei. Der Bau sei ein „Haus nicht nur für Möbel und Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter“. Für Achleitner ist das Möbelhaus ein Musterbeispiel dafür, dass aus vielen Ideen ein herzeigbares Gesamtergebnis werden könne. Zudem handle es sich wohl um das erste Möbelhaus der Welt, auf dessen Lager sich ein Stadion befindet.

