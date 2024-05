Kein Zug zum Tor

Für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) hatte es vor eineinhalb Jahren kein Wenn und Aber gegeben: Nach Vorliegen des von ihm drei Jahre zuvor auf den Weg gebrachten Historikerberichts zu historisch belasteten Straßennamen, der unter den 1158 Linzer Straßennamen 64 "Problemfälle" ergeben hatte, wurden vier Straßen der höchsten Stufe 1 umbenannt. Luger hatte dabei von Anfang an klargemacht, dass er für eine politische Entscheidung auf Basis des Berichts der Historikerkommission sei.

Eine ganz ähnliche Diskussion schwelt in Steyr seit Jahren. Im November 2022 hatte Kulturstadträtin Katrin Auer (SP) in den OÖNachrichten angekündigt, das "Thema garantiert nicht auf die lange Bank zu schieben". Von der ehemaligen Direktorin des Museums Arbeitswelt, die damals frisch in der Steyrer Politik war, durfte eine entsprechende Dynamik bei der Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit der Stadt erwartet werden.

Allerdings ist Auer auch eineinhalb Jahre später noch ein deutliches Stück weit weg von der Klarheit eines Klaus Luger bei diesem sensiblen Thema. Es gebe heuer leider kein Budget dafür, sagt die Kulturstadträtin, ein Jahr auf oder ab mache "aber das Kraut nicht fett".

Damit lässt Auer den Zug zum Tor vermissen. Denn im Herbst wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit als Abgeordnete in den Nationalrat wechseln. Und damit wird sie wohl die eine oder andere Aufgabe im Stadtsenat abgeben (müssen). Und sollten das nicht wie erwartet ihre Agenden im Umweltbereich sein – hier trägt sie die Verantwortung für den Klimaneutralitätsfahrplan, der am Montag Thema im Umweltausschuss ist –, dann wird es der Kulturbereich sein, den sie verliert. Eine allfällige Umbenennung wäre nicht mehr ihre Aufgabe, das Thema für sie damit doch auf der langen Bank.

