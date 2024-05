Nach Festnahme in Hohenzell: Übergabehaft über mordverdächtige Inder verhängt

Die Haftverhandlung finde Anfang Juni statt, teilte Gerichtssprecher Stefan Kiesl in einer Aussendung mit. "Die beiden Verdächtigen sind nicht geständig und möchten nicht nach Großbritannien ausgeliefert werden", informierte er.

Brutaler Mord in Shrewsbury

Die indischen Staatsangehörigen sind dringend verdächtig, gemeinsam mit sieben anderen Landsleuten am 21. August 2023 einen ebenfalls indischen Staatsbürger in der britischen Stadt Shrewsbury brutal ermordet zu haben. Fünf Tatverdächtige wurden in Großbritannien bereits festgenommen.

Vier Täter wurden wegen Mordes jeweils zu 28 Jahren unbedingter Haft bzw. ein Täter wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. Den anderen vier Tatverdächtigen gelang die Flucht, wobei bei einem ein möglicher Oberösterreich-Bezug vermutet wurde und die britischen Behörden deshalb via Interpol Wien mit der Zielfahndungsgruppe des Landeskriminalamtes OÖ Kontakt aufnahmen. Am Montag wurden er sowie ein weiterer Beschuldigter im Innviertel geschnappt.

