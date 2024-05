Auch der Dachstein hat jetzt eine Himmelsleiter

Gosaukamm und Dachstein haben ab Freitag eine Gemeinsamkeit mehr. Denn dann führt nicht mehr nur auf den Donnerkogel eine Himmelsleiter. Jene auf dem Dachstein ist allerdings deutlich kürzer und nicht nur jenen vorbehalten, die mit einem Klettersteigset umgehen können: Zwölf Stufen führen auf ein Glaspodest, auf dem sich Besucher zwischen intimen Blicken auf die Südwand und Erinnerungsfotos entscheiden müssen.

Es ist eine von zahlreichen Neuerungen, die Österreichs höchste Baustelle hinterlässt. Neun Monate wurde in 2700 Metern Seehöhe an einer neuen Bergstation gearbeitet – wenn nicht gerade der Wind mit 150 km/h über die Gipfel pfiff. 130 Arbeiter waren insgesamt beschäftigt, die meisten alpin erfahren, einige von ihnen "richtige Bergsteiger", wie Georg Bliem sagt. Der Geschäftsführer der Planaibahnen habe, wie alle Beteiligten, ein "extremes Stolzgefühl", denn ab Freitag wird das neue Schmuckstück endlich für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Herzstück ist das für rund 240 Gäste konzipierte Dachstein Gletscherrestaurant, großzügige Außenterrasse inklusive. In der obersten Etage lädt die "Himmelsbar" zu eiskalten Getränken ein. Wer die Höhenluft nutzen möchte, um die Kreativität zu steigern, kann ab sofort auch einen Seminarraum für bis zu 40 Personen buchen. "Wir setzen uns auch ganz intensiv mit dem Gletscherschwund auseinander. Das wird sich auch bei neuen Attraktionen im Eispalast zeigen", sagt Bliem.

Mehr Komfort und mehr Ambiente verspricht sich Bliem von der neuen Bergstation – aber nicht mehr Gäste. "Wir lassen weiterhin nicht mehr als 2500 Besucher pro Tag rauf", sagt er. Er werde sich immer an diese besondere Baustelle erinnern, auch wegen des 43 Meter hohen Krans, der extra in Pamplona gefertigt und für dessen Betrieb ein kurz vor der Pension stehender Kranführer aus Köln engagiert wurde. "Er hat sich auch sein Mittagessen mit dem Kran raufgezogen", sagt Bliem. Und manche Arbeiter blieben wegen der Stimmung sogar freiwillig länger – und übernachteten in Containern auf dem Berg.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger