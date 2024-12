Werner Gschwandtner: Im Dienste der Justizbeamten

Mit den Wahlen vor rund zwei Wochen hat Österreichs Justiz einen neuen obersten Personalvertreter gewählt. Nach 51,78 Prozent für die schwarze FCG wurde der Listenerste Werner Gschwandtner zum neuen Personalvertreter der Justiz gewählt. Der 62-Jährige, der in Sankt Thomas am Blasenstein (Bezirk Perg) wohnt, vertritt in seiner neuen Tätigkeit eine breite Palette an Berufen, von Mitarbeitern im administrativen Dienst über die Diplomrechtspfleger, Bezirksanwälte bis hin zu Sektionschefs im