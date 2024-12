Syrien: "Diese unfassbare Brutalität kann niemand mehr wollen"

OÖNachrichten: Das Regime von Baschar al-Assad in Syrien ist nun innerhalb von Tagen zusammengebrochen. Waren Sie überrascht, dass es so schnell geht? Petra Ramsauer: Doch, schon. Dass das Regime fragil war, hat sich abgezeichnet, weil die wichtigsten Unterstützer Assads, Russland und der Iran, an anderen Fronten unter Druck waren. Aber dass Russland und der Iran Assad so sang- und klanglos aufgeben würden, war nicht absehbar. Dass die syrische Armee selbst nur zu wenig imstande sein würde, das