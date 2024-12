In Frankreich gestohlener Pkw tauchte im Innviertel wieder auf

Volltreffer für die Beamte der Fremden- und grenzpolizeilichen Abteilung Tumeltsham: Bei einer Kontrolle auf der Innkreisautobahn bei Suben (Bezirk Schärding) zog eine Streife am Dienstag einen zur Fahndung ausgeschriebenen Wagen aus dem Verkehr. Der Pkw war am 5. Dezember in Frankreich als gestohlen gemeldet worden.

Der Lenker am Steuer des Wagens, ein 48-jähriger Serbe, wollte mit dem Diebstahl aber nichts zu tun haben: Er sei lediglich angeheuert worden, um den Wagen nach Serbien zu bringen, sagte er bei seiner Vernehmung. Die Polizei stellte außerdem eine gefälschte, slowenische Fahrerqualifizierungskarte sicher.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried wurde der Mann wegen Hehlerei und Urkundenfälschung auf freiem Fuß angezeigt. Wegen illegalem Aufenthalt wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.