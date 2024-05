FPÖ schickt Kickl "gegen das System" auf Tour

Der Auftakt erfolgt Freitagnachmittag in Wien-Floridsdorf, Abschluss ist am Mittwoch kommender Woche in Graz. Aufgeboten werden neben dem Parteichef auch wieder Schneider und Messerschleifer, sagte Generalsekretär Michael Schnedlitz am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Kickl selbst blieb dem Medientermin fern, umso mehr bemühte sich sein Generalsekretär, die Botschaft der FPÖ zu trommeln: Angesichts von EU- und Nationalratswahl befinde man sich in einem "Schicksalsjahr", es gehe um die "Interessen des Volks" statt des "Systems", und man stehe allein gegen eine "Einheitspartei" der anderen etablierten Kräfte. "Vom Volk - fürs Volk" war auf dem Sujet hinter Schnedlitz zu lesen, darunter stand "Volkskanzler" - Kickls Konterfei eingepasst zwischen "Volks" und "Kanzler".

"Auf Augenhöhe mit dem Volk"

Schnedlitz wetterte gegen steigende Spritpreise, "Kriegstreiberei" und ein geplantes weiteres "Steuergeldgeschenk" für die Ukraine, wodurch "den eigenen Leit" nichts bliebe. Die FPÖ hingegen wolle "Großes geben, für die Menschen zum Befreiungsschlag ansetzen, um Menschen aus ihrem Elend zu holen". Er ortete eine "nie da gewesen Vorwärtsbewegung", die Freiheitlichen seien "auf Augenhöhe und Schulterschluss mit dem Volk", und Kickl wolle "nichts sein als die Stimme und das Sprachrohr der Menschen". Das "System" sei deshalb in Panik und versuche die FPÖ anzupatzen.

Weil die Tour in Wien startet, meldete sich auch Landesparteichef Dominik Nepp zu Wort. Er ließ Unflätigkeiten über die politische Konkurrenz im Rathaus vernehmen und kündigte an, dass es Sozialleistungen nur noch für Österreicher geben werde, "wenn ich 2025 Bürgermeister bin". Gewaltbereite Jugendliche will Nepp in "Boot Camps" zwingen, und Wien müsse "Abschiebehauptstadt" werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.