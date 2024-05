Schlepper flüchtete halsbrecherisch vor der Polizei: "Es war wirklich am Limit"

Vor dem Schwurgerichtssaal in Ried kämpft die Mutter des Beschuldigten, der in der Justizanstalt Ried seit Dezember in Untersuchungshaft sitzt, mit den Tränen. Angeklagt wegen des Verbrechens der Schlepperei ist ein 18-jähriger in Erfurt (Deutschland) wohnhafter Afghane. Der bisher unbescholtene junge Mann lebt seit vielen Jahren in Deutschland, er spricht akzentfrei Deutsch.