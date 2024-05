Holzhütte brannte in Steyr: 30 Tiere verendet

Eine mittelgroße Holzhütte in Steyr ging am Montag gegen 22:15 Uhr in Flammen auf. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bringen. Etwa 30 Zuchthühner und Zuchttauben starben in den Flammen. Ein technischer Defekt dürfte vermutlich die Brandursache gewesen sein. Weitere Ermittlungen laufen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

