Bekommt der LASK noch einen Spieler im EM-Kader?

Es ist ein vorläufiger EM-Kader, der ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick noch alle möglichen Optionen offenlässt: 29 Spieler werden ab 29. Mai beim Start des EM-Vorbereitungs-Trainingslagers im Dilly-Resort in Windischgarsten am Start sein. Der Teamchef wird bis zur endgültigen Bekanntgabe des 26-Mann-Kaders am 7. Juni drei oder vielleicht sogar vier Spieler eliminieren müssen. Stürmer Maximilian Entrup, der vor einem Wechsel zum LASK stehen soll, muss nicht um sein Ticket zittern.