Abwechselnd heiß und kalt – so fühlte sich Milan Vunjak am Dienstagabend beim Spiel seiner Handballer, als der HC Linz AG dank eines packenden 32:30 über Fivers Margareten den zweiten Liga-Finaleinzug in Folge fixierte. Es war aber nicht nur das Match, das beim Cheftrainer diese Wallungen auslöste.