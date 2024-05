Goiserns Politik einigte sich auf den künftigen Mittelschulstandort

Die Marktgemeinde Bad Goisern will ihre beiden Mittelschulen – die nur einen Kilometer Luftlinie voneinander entfernt sind – in einem neuen Gebäude zusammenlegen. Offen war bisher, an welchem der beiden Standorte der Neubau entstehen soll. In einer Sondersitzung einigte sich der Gemeinderat in der Vorwoche auf den Standort der Mittelschule 2. In einer geheimen Abstimmung sprachen sich 19 von 36 Mandataren für diese Lösung aus. Der Standort führe zu geringeren Kosten, außerdem sei die Zusammenarbeit mit der Musikschule dort einfacher, argumentierten die Befürworter.

Die Bildungsdirektion hätte die beiden Schulen in den kommenden Jahren organisatorisch ohnehin zusammengeführt. „Den heutigen Standort der Welterbemittelschule können wir für weitere Projekte nutzen“, sagt Bürgermeister Leopold Schilcher (SPÖ).

Nach dem Beschluss des Standortes können die Vorplanungen für die neue Schule beginnen. Im Herbst wird der Gemeinderat die Ausschreibung beschließen. Auch Zu- und Abfahrten für die neue Schule gilt es zu planen. Zudem ist eine eigene Elternhaltestelle im Gespräch.

„Wir arbeiten während des ganzen Prozesses in enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion des Landes“, sagt SPÖ-Gemeinderat Mario Haas. Die Landesregierung muss nach Ausarbeitung des konkreten Projektes der Finanzierung der neuen Goiserer Mittelschule zustimmen.

