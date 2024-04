"Girls’ Day": Helena Mertl aus Steyregg auf "Staatsbesuch" bei Van der Bellen

Einmal vom Bundespräsidenten mit rotem Teppich und allem, was dazugehört, in den Prunkräumen der Hofburg empfangen werden: Dieser Traum wurde am gestrigen "Girls’ Day" für 27 Schülerinnen wahr. Im Mittelpunkt stand mit der 14-jährigen Helena Mertl eine Oberösterreicherin aus Steyregg. Im Rahmen eines inszenierten Staatsbesuchs wurde sie von Alexander Van der Bellen und dessen Gattin Doris Schmidauer als "Staatsgast" empfangen.