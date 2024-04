Schulsuspendierungen in Oberösterreich weiterhin "alarmierend" hoch

Körperliche Gewalt gegen Mitschüler, Drohungen, sexuelle Übergriffe, Mobbing oder Gewalt gegen die Lehrkräfte: Diese Gründe führten an Oberösterreichs Schulen im ersten Semester des aktuellen Schuljahres zu 285 Suspendierungen. Das geht aus der Beantwortung, der von den Neos im Landtag eingebrachten Anfragen hervor. Nicht nur, dass die hohe Anzahl alarmierend sei, fordert Neos-Bildungssprecherin Julia Bammer eine umfassende Datenerhebung. Um konkrete Maßnahmen setzen zu können, sollte man wissen, ob beispielsweise das Thema Integration oder ein Social-Media-Trend eine Rolle spielen, so Bammer.

Nur Wien vor Oberösterreich

501 Kinder wurden im vergangenen Schuljahr in Oberösterreich suspendiert. So viele wie noch nie und nur Wien verbuchte mit rund 814 Suspendierungen mehr. Die Bildungsdirektion Oberösterreich führt die "besonderen Belastungen" für Kinder und Jugendliche durch die Corona-Pandemie neben den sozialen Medien als Ursache an. Zudem würde sich auch das persönliche Umfeld sowie eine "merklich verringerte Frustrationstoleranz" auswirken. An den Schulen kommt es dadurch vermehrt zu Konflikten — mit der Suspendierung als letzte Option. "Gerade in solchen Situationen ist die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Erziehungsberechtigten sehr wichtig", betont Bildungsdirektor Alfred Klampfer auf OÖN-Anfrage.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) verweist darauf, dass ein wesentlicher Beitrag zur Gewalt- und Suchtprävention bereits geleistet wird. Angeführt werden unter anderem Schulpsychologie, eine Mobbingberatungsstelle, das Institut Suchtprävention sowie den Ausbau der Schulsozialarbeit.

