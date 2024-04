Eltern suspendierter Kinder bestrafen: Neos, ÖVP und FPÖ fordern Gesetz

Gewalt, Konflikte und Suspendierungen haben an Oberösterreichs Schulen — die OÖN berichteten ausführlich — im vergangenen Schuljahr stark zugenommen. Seitdem wird mehr Präventionsarbeit gefordert und auch die Eltern sollen in die Pflicht genommen werden. Am Donnerstag bringen nun die Neos gemeinsam mit ÖVP und FPÖ einen Initiativantrag in der Landtagssitzung ein, der die Bundesregierung zum Handeln auffordert.

Eltern und Lehrkräfte verantwortlich

Für Neos-Bildungssprecherin Julia Bammer brauche es endlich klare gesetzliche Grundlagen. Weigern sich Eltern von suspendierten Schülern wiederholt und ohne triftigen Grund mit der Schule zu kooperieren, sollen Verwaltungsstrafen als letzter Ausweg möglich sein.

Mehr zum Thema: Neos fordern bei Suspendierungen Strafen für Eltern

Den oberösterreichischen Kindern die bestmögliche Schulbildung zu ermöglichen, liege laut ÖVP-Bildungssprecherin Regina Aspalter, in der Verantwortung der Eltern sowie der Lehrkräfte. "Umso unverständlicher ist es, dass einzelne Eltern die Zusammenarbeit mit der Schule verweigern. Inakzeptabel ist es insbesondere dann, wenn ein Fehlverhalten des eigenen Kindes vorliegt", betont Aspalter.

Schulschwänzen als Strafen-Vorbild

Als Strafen-Vorbild nennt Stefanie Hofmann, FPÖ-Bildungssprecherin, beispielsweise die Regelung beim Schulschwänzen. Seit dem Schuljahr 2018/19 wird das unentschuldigte Fernbleiben vom Unterricht in Österreich strenger bestraft. Schüler dürfen während der gesamten neunjährigen Schulpflicht nur noch drei Tage unentschuldigt fehlen. Danach folgt eine verpflichtende Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde und die Strafen liegen dann zwischen 110 und 440 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber