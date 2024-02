Warum in Oberösterreich so viele Schüler suspendiert werden müssen

Ein Siebenjähriger schlägt seine Mitschüler, eine Neunjährige wird so gemobbt, dass sie Angst hat, in die Schule zu gehen. Selbst die Pädagogen werden teilweise angegriffen und verletzt. Aufgrund von Vorfällen wie diesen muss an Oberösterreichs Schulen immer öfter zum Äußersten gegriffen werden: dem Ausschluss vom Unterricht. Zum Schutz der anderen.