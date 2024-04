Walkerinnen mit einer Botschaft gegen Gewalt

Mitarbeiterinnen von "StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt" werden beim Welser Businessrun am 29. Mai, bei dem rund 3500 Läufer und Nordic Walker erwartet werden, auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder aufmerksam machen. StoP ist ein Präventionsprojekt, das dort ansetzt, wo häusliche Gewalt passiert, am Wohnort, in der Nachbarschaft. Menschen werden dazu ermutigt, Zivilcourage zu zeigen und Gewalt nicht zu verschweigen oder zu dulden.