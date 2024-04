Analyse: Geht der LASK in Hartberg mehr oder weniger Risiko ein?

"Wir haben Hartberg genau das gegeben, was sie stark macht", sagte LASK-Verteidiger Philipp Ziereis nach dem 1:3 am Sonntag gegen Hartberg. Am Mittwoch müssen die Athletiker auswärts (18.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga einen Lerneffekt zeigen, damit eine unglaubliche Negativserie endet: Elf Partien in Folge hat der LASK nicht gegen Hartberg gewonnen.