Der Kruglsteg muss eine Woche gesperrt werden

Bei einer routinemäßigen Kontrolle haben die Experten des Magistrats Steyr festgestellt, dass Arbeiten an der Flussquerung über die Steyr notwendig sind. Die Instandsetzungsarbeiten am Holzbelag sollten in etwa einer Woche fertiggestellt sein.

Zudem wird heuer noch eine weitere, rund einwöchige Sperre des im Sommer von Fußgängern und Radfahrern stark frequentierten Kruglstegs notwendig sein. Grund dafür ist, dass der bereits in die Jahre gekommene Holzbelag umfassend repariert werden muss.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper