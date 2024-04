Dreitägiges Fest zum 130-jährigen Bestandsjubiläum

Im Juni 2021 bekam der Musikverein Pattigham den Zuschlag, das Bezirksblasmusikfest 2024 auszurichten. Somit wird die Gemeinde nach genau 30 Jahren, passend zum 130-jährigen Bestandsjubiläum des Musikvereins, wieder ein Wochenende lang der Mittelpunkt der Rieder Blasmusikszene sein. An den drei Tagen erwartet Konsulent Roland Fellner, Obmann des Musikvereins Pattigham, mehr als 8000 Besucher. Mehr als 30 Musikkapellen hätten ihr Kommen bereits bestätigt. Mit den Vorbereitungen haben die Pattighamer Musiker unmittelbar nach der Vergabe begonnen.

"Die wichtigste Aufgabe war es, ein passendes Festzelt zu reservieren. In ganz Österreich gibt es nur zwei Anbieter, die Zelte mit einer Größe von 80 x 40 Meter, wie wir sie benötigen, verleihen", sagt Fellner, der auch Rieder Bezirksobmann ist. Bis zum Startschuss für das Blasmusikfest sind es noch genau 55 Tage. Die Vorbereitungen laufen seit drei Jahren. In den kommenden Wochen werde die Intensität noch einmal erhöht, wie der Obmann sagt. "55 Tage hören sich nach viel an, sie werden aber wie im Flug vergehen. Auf uns wartet noch viel Arbeit, aber unser Team arbeitet täglich daran, ein tolles Fest auf die Beine zu stellen", sagt Fellner. Das Organisationsteam besteht aus 15 Personen. Federführend agieren dabei Katrin Rögl und Christoph Sturm.

Roland Fellner, Obmann des Musikvereins Pattigham

450 freiwillige Helfer

Insgesamt werden mehr als 450 fleißige Helfer an den drei Tagen für einen reibungslosen Ablauf des Festes verantwortlich zeichnen. "Mein Dank geht an die vielen Helfer, auch von anderen Vereinen unserer Gemeinde. Wir ziehen alle an einem Strang und wollen ein tolles Fest veranstalten. Das Ziel ist, den Musikverein und unsere Gemeinde im besten Licht zu präsentieren", sagt Fellner. Die Marschwertungen finden am Dorfplatz statt. Das Festzelt wird 400 Meter davon entfernt aufgestellt (neben der Firma Top Fenster). "Leider war es nicht möglich, alles auf einem Platz zu veranstalten. Es werden aber Shuttlebusse zwischen dem Ortsplatz und dem Festzelt fahren. Zu Fuß gehen muss keiner", sagt Fellner.

Eröffnet wird das dreitägige Fest am Freitag mit einem Bezirkswandertag des Seniorenbundes. Der Abend steht dann im Zeichen der Landjugend, Vereine und Firmen. Auf dem Programm stehen unter anderem Auftritte von Plattlergruppen, zum Beispiel den Pramtaler Plattlern.

Weiter geht es am Samstag um 16 Uhr mit der Marschwertung. Ab 21 Uhr steht im Festzelt der Auftritt der Band Brassaranka auf dem Programm. Abgeschlossen wird das Bezirksmusikfest am Sonntag mit der um 8.30 Uhr beginnenden Marschwertung. Nach dem Frühshoppen mit der Trachtenkapelle Weibern findet ab 13.30 Uhr der Ausklang im Festzelt statt

Der genaue Programmablauf ist im Internet unter bbmf.mv-pattigham.at zu finden.

