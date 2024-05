Nach 16 Jahren: Aus für den Unimarkt in Aurolzmünster

2008 eröffnete kurz nach der Ortseinfahrt in Aurolzmünster ein Unimarkt. Jetzt sind die Tage des Supermarktes gezählt. Am Dienstag, 30. April, hatte das Geschäft seinen letzten Öffnungstag. Auf die OÖN-Anfrage für die Gründe der Schließung, antwortete die Presseabteilung von Unimarkt: "Wir prüfen jeden Standort auf dessen Wirtschaftlichkeit. Sollte diese mittel- und langfristig nicht mehr gegeben sein und größere Investitionen anstehen, werden wir diese Standorte schließen, so auch den Standort in Aurolzmünster." Das Geschäftslokal war von Unimarkt gemietet, der Mietvertrag sei gekündigt worden, teilt das Unternehmen mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif