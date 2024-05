Kinderbetreuung: Angebot im Bezirk Schärding bleibt ausbaufähig

Der Bezirk Schärding hat in Sachen Kinderbetreuung noch Aufholbedarf. Das geht aus den Ergebnissen des Kinderbetreuungsmonitors hervor, die von Familienministerin Susanne Raab (VP) kürzlich präsentiert wurden. Das Angebot in den einzelnen Bundesländern und Bezirken wird am Vereinbarkeitsfaktor von Familie und Beruf (VIF) gemessen. Laut diesem sollten Kinderbetreuungseinrichtungen mindestens 45 Stunden werktags geöffnet haben, davon an vier Tagen zumindest 9,5 Stunden.