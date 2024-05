Sigharting feiert im Juli "scho wieder" ein Musikfest

In 50 Tagen ist es so weit: Unter dem Motto "Scho wieder in Sigharting" richtet der Musikverein Sigharting das diesjährige Bezirksmusikfest in Schärding aus. "Wir haben das Fest erst vor 13 Jahren, im Jahr 2011, veranstalten dürfen. Bei den Planungen und diversen Gesprächen fiel dann oft dieses ‚Scho wieder‘. Kurzerhand haben wir uns dazu entschlossen, es zu unserem Festslogan zu machen", erzählt MVS-Obmann Florian Propst. Gemeinsam mit seinem jungen Organisationsteam steckt Propst bereits mitten in den Vorbereitungen für eine der größten Veranstaltungen im Bezirk. Von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, werden mehr als 6000 Besucher am Gelände des Sighartinger Sportplatzes erwartet. Mehr als 40 Gastkapellen haben ihr Kommen bereits zugesagt. Hinzu kommen auch noch die 30 Schärdinger Musikvereine, die am Sonntag an der traditionellen Marschwertung teilnehmen werden. "Um ein Fest dieser Größenordnung auf die Beine stellen zu können, braucht es nicht nur eine gute Organisation, sondern natürlich auch zahlreiche Helfer und Sponsoren. Hier können wir auf eine tolle Unterstützung zählen", sagt Propst.

"Highlight des Jahres"

Feuerwehr, Vereine, Gemeinde: Im kleinen Sigharting, das rund 900 Einwohner zählt, packt jeder an, um der Blasmusik die perfekte Bühne zu bieten. Der Auftakt in das Festwochenende erfolgt am Freitag mit einem Firmen- und Vereinsabend, inklusive Bieranstich. Tags darauf geht am Samstag die Jugendmarschwertung über die Bühne, am Abend findet der Empfang der Gastkapellen statt, der in einem feierlichen Festakt seinen Höhepunkt findet.

Der große Höhepunkt des Festwochenendes ist jedoch die Marschwertung des Bezirkes Schärding, bei der traditionell unterhaltsame und musikalisch hochwertige Leistungen zu sehen sein werden. "Die musikalische Qualität ist sehr hoch. Zusätzlich zum Standardprogramm der Marschwertung liefern viele Musikkapellen auch eine super Show", sagt Propst, der sich bereits auf die besondere Stimmung beim Musikfest freut: "Es ist das Highlight des Jahres für jeden Musiker. Der ganze Bezirk kommt zusammen und verbringt eine tolle Zeit."

