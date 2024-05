Thema Schwindel: Gesundheitstour in Linz

Am Montag, 6. Mai, ab 18 Uhr diskutieren in der Linzer Medizinischen Fakultät der JKU, Med Campus I, Krankenhausstraße 5, Hörsaal 1 (neben dem ehemaligen AKH Linz), Experten zum Thema Schwindel. Raimund Helbok, Univ.-Prof. und Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie am Kepler-Universitätsklinikum Linz Wolfgang Baierl, Uniqa-Vital- coach, Sportwissenschafter Der Eintritt ist frei. Im Anschluss gibt es eine gesunde Jause.

