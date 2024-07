Wie man Gelsenstiche gut behandelt

Wer kennt das nicht: Man sitzt an einem lauen Sommerabend mit Familie oder Freunden im Freien und genießt den Sommer. Doch bei Sonnenuntergang kommen immer mehr Gelsen, die den geselligen Abend völlig zerstören können. Obendrein bleiben auch noch "Souvenirs" in Form von juckenden Stellen am gesamten Körper.

"Typisch ist, dass an der Stichstelle eine unterschiedlich große, stark juckende Quaddel (erhabene Schwellung, Anm.), mit meist kleiner punktförmiger Einblutung an der Einstichstelle entsteht", sagt Alex Jakob Kilbertus, Dermatologe in Wels sowie Fachgruppenvertreter für Haut- und Geschlechtskrankheiten in der Ärztekammer für Oberösterreich.

Die initiale Schwellung klingt oft rasch wieder ab. Aber in weiterer Folge kommt es häufig zu einer geröteten Papel (eher härtere Erhabenheit), die über mehrere Tage jucken kann. "Menschen mit Neurodermitis reagieren häufiger mit stärkerem Juckreiz als bei normaler Haut", weiß der Experte. Bei manchen Menschen kommt es als verstärkte Lokalreaktion zu kurzfristigen handflächengroßen Rötungen. Heftigere Reaktionen wie Urtikaria (Nesselausschläge) sind selten.

"Bei sich ausbreitender Rötung rund um den Stich in den Folgetagen oder Auftreten von Allgemeinsymptomen wie Schmerzen, Fieber, Schüttelfrost sollte eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden", warnt der Facharzt.

"Bei verstärkten Reaktionen auf Stechmückenstiche handelt es sich in den meisten Fällen nicht um eine klassische Immunglobulin-E-vermittelte Allergie wie bei Biene oder Wespe, sondern um eine allergieartige Reaktion. Es sind bestimmte Proteine im Speichel der Mücke, die eine Immunreaktion in unserer Haut auslösen und Histamin freisetzen." Seine Expertentipps lesen Sie im Stichwort rechts.

