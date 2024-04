Spitzenathleten kommen nach Andorf

"Für uns ist es toll, dass Lokalmatador Lukas Weißhaidinger an den Start gehen wird. Er ist international sehr gefragt, umso mehr freut es uns, dass er in Andorf startet", sagt Klaus Angerer, der Organisator des Leichtathletikmeetings.

Mit Speerwerferin Victoria Hudson kommt die WM-Fünfte ins Innviertel. "Der Termin ist genau eine Woche nach den Olympischen Spielen in Paris. Vielleicht können wir in Andorf sogar den einen oder anderen Medaillengewinner in Andorf präsentieren", sagt Angerer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Andorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.