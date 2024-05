Wie der Libanon trotz Krieg und Krisen überlebt

Mohammed lacht, obwohl er eigentlich keinen Grund dazu hätte. Der 17 Jahre alte Palästinenser wohnt in Bourj al-Barajneh. In dem Flüchtlingslager im Süden von Beirut leben mehr als 50.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Stromkabelbündel hängen, häufig in Kopfhöhe, über feuchten Gassen. Daneben verlaufen, oft gefährlich nahe, die Wasserleitungen. Sonne dringt in das verdreckte Labyrinth nur selten. Mohammed kennt es nicht anderes.