Wahljahr 2024: Ihr erstes Mal als Spitzenkandidat

Auch der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (VP) tritt 2024 erstmals als Spitzenkandidat zur Landtagswahl an. In Innsbruck versucht Florian Tursky, den Bürgermeister-Sessel für die ÖVP zu erobern. Ein Überblick über die Wahl-Debütanten 2024.

Karl Nehammer – einst Generalsekretär, jetzt selbst an der Spitze: Wahlerfahrung hat der Kanzler und VP-Chef – allerdings nicht in der ersten Reihe: Als Generalsekretär der Volkspartei organisierte Karl Nehammer 2019 den Wahlkampf für den damaligen Kanzler und VP-Chef Sebastian Kurz.

Was den 51-Jährigen unlängst sogar einzuholen drohte. Denn der Rechnungshof (RH) vertrat die Ansicht, die ÖVP habe nicht nur 2017, sondern auch 2019 die Wahlkampfkosten-Obergrenze überschritten – eine Ansicht, der sich der für eine Sanktionierung zuständige Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) aber nicht anschloss. Die ÖVP habe die Wahlkampfkostenobergrenze 2019 nicht überschritten, stellte der UPTS in seinem Bescheid heuer fest – zur Freude der ÖVP und Nehammers.

Mit 37,5 Prozent und einem ersten Platz mit großem Abstand erzielte die ÖVP 2019 unter Kurz jedenfalls ihr bestes Ergebnis seit 2002. Dem wird die Partei heuer selbst in ihren optimistischsten Szenarien nicht nahekommen.

Nehammer avancierte 2019 zum Innenminister. Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz im Spätherbst 2021 übernahm er zuerst die Obmannschaft der ÖVP, dann die Kanzlerschaft (von Kurzzeitkanzler Alexander Schallenberg). Aktuell liegt die Volkspartei in Umfragen auf dem dritten Platz bei knapp über 20 Prozent. Freilich: Schon bei Nehammers Amtsantritt als Kanzler im Dezember 2021 war man in Umfragen mit Werten um die 25 Prozent weit vom Wahlergebnis 2019 entfernt.

Andreas Babler (SP) Bild: APA/Erwin Scheriau

Andreas Babler – aus der Kommunalpolitik auf die große Bühne: Streng genommen hat Andreas Babler (50), SP-Bundesparteichef und Bürgermeister von Traiskirchen, schon zwei Wahlen als Spitzenkandidat geschlagen, allerdings nur auf Kommunalebene, dort freilich erfolgreich. Bei Gemeinderatswahlen fuhr die SPÖ unter Babler in Traiskirchen 2015 und 2020 jeweils mehr als 70 Prozent ein.

Auf bundespolitischer Ebene blieb die Initialzündung nach der turbulenten Kür Bablers zum Parteichef im Juni 2023 aber aus. Die SPÖ bewegt sich seither in Umfragen zwischen 21 und 25 Prozent – das sind dieselben Werte, die Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner parteiintern in Bedrängnis gebracht und die rote Führungsdebatte mit ausgelöst hatten.

Denn so lange ist es nicht her, da lag die SPÖ in bundesweiten Umfragen klar auf Platz eins. Im Sommer und Herbst 2022 kratzten die Sozialdemokraten an der 30-Prozent-Marke – FPÖ und ÖVP lagen jeweils bei rund 22 Prozent. Vorerst kann sich Babler zumindest zugutehalten, Platz zwei vor der ÖVP in den Umfragen zu behaupten.

Herbert Kickl (FP) Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Herbert Kickl – mit schrillen Tönen an die Spitze: Die Zahl der Wahlen, an denen Herbert Kickl für die FPÖ im Hintergrund mitgewirkt hat, beträgt längst mehrere Dutzend. Was Wahlkämpfe, Slogans und Reden betrifft, ist der 55-Jährige, der seine Parteikarriere in den 90er-Jahren unter Jörg Haider begann, einer der erfahrensten aktiven Politiker.

Als Spitzenkandidat in der ersten Reihe steht Kickl heuer dennoch zum ersten Mal. Er war Haiders Redenschreiber, Heinz-Christian Straches Generalsekretär und Innenminister der türkis-blauen Bundesregierung (2017-2019). Die für die Freiheitlichen schwierige Wahl nach der Ibiza-Affäre 2019 schlug noch Norbert Hofer als Spitzenkandidat (Ergebnis: 16,9 Prozent). Im Juni 2021 löste Kickl mit seiner deutlich schrilleren Politik Hofer an der Spitze der FPÖ ab.

Erfolg in den Umfragen stellte sich für den neuen Parteichef Kickl nicht unmittelbar ein. Es dauerte ein Jahr, bis die FPÖ im Sommer 2022 in Umfragen wieder die 20-Prozent-Marke überstieg. Weiter nach oben ging es dann schneller: Im Herbst 2022 – als Innenminister Gerhard Karner (VP) vor der niederösterreichischen Landtagswahl Asyl zum großen Thema gemacht hatte – legte die FPÖ von Umfrage zu Umfrage zu. Im Dezember 2022 kam sie dann erstmals auf Platz eins – und gab die Pole-Position in den Umfragen seither nicht mehr ab. Aktuell liegt die FPÖ bei Werten um die 30 Prozent.

Christopher Drexler (VP) Bild: APA/Erwin Scheriau

Christopher Drexler – vom Sommerloch-König zum Landeschef: In den 2000er-Jahren machte sich der damalige VP-Klubchef im steirischen Landtag einen Namen, in dem er bevorzugt jeden Sommer zumindest für die ÖVP unkonventionelle Ideen schlagzeilenträchtig vortrug. Einmal erhob er die Forderung nach Tempo 160 auf Autobahnen, ein andermal trat er offen für ein Ende der Neutralität ein. Und auch sein Vorpreschen für die Ehe von gleichgeschlechtlichen Partnern war 2004 in der ÖVP noch lange keine Mehrheitsmeinung.

Mit Drexlers Eintritt in die steirische Landesregierung wurde es 2014 (zumindest bundesweit) ruhiger um den heute 52-Jährigen. Bis ihn Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (VP) im Juni 2022 zu seinem Nachfolger machte.

Spätestens heuer im Herbst muss Drexler seine erste Landtagswahl als Spitzenkandidat schlagen – und sie wird nicht einfach: 2019 surfte Vorgänger Hermann Schützenhöfer noch auf der von Kurz erzeugten VP-Erfolgswelle und kam mit 36,1 Prozent und einem Zugewinn von mehr als sieben Prozentpunkten klar auf Platz eins.

Belastbare aktuelle Umfragen gibt es in der Steiermark derzeit nicht, die letzten publizierten Werte datieren aus dem Dezember bzw. Oktober 2022 und zeigen deutliche Verluste für die ÖVP, die auf 21 bis 24 Prozent zurückfällt und damit in der Tendenz gleichauf mit SPÖ und FPÖ liegt.

Florian Tursky (VP) Bild: (APA/Bliem-Sauermann)

Florian Tursky – Büroleiter, Staatssekretär, Bürgermeisterkandidat: Geht Florian Turskys (35) Plan auf, war sein Ausflug in die Bundespolitik ein vorerst kurzer: Im Mai 2022 wechselte der Büroleiter des damaligen Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter (VP) als Staatssekretär für Digitalisierung in die Bundesregierung. Heuer im April tritt er als Bürgermeisterkandidat der ÖVP und der Liste "Für Innsbruck" in der Tiroler Landeshauptstadt an.

Die Ausgangslage ist – wie so oft in der Tiroler Kommunalpolitik – kompliziert. Die Zahl an Kandidaten für den Bürgermeister-Posten ist groß. Auch der bisherige VP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (mittlerweile aus der Partei ausgeschlossen) tritt mit einer eigenen Liste an. Aktuell stellen in Innsbruck die Grünen mit Georg Willi den Bürgermeister.

B. Meinl-Reisinger (Neos) Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Meinl-Reisinger, Kogler, Wallner: Fast schon Routiniers

Er ist der mittlerweile dienstälteste Chef einer im Nationalrat vertretenen Partei: Vizekanzler Werner Kogler (62). 2017 hatten die Grünen den Einzug in den Nationalrat nicht mehr geschafft, Kogler übernahm in der schwierigen Situation nach der Wahlniederlage die Parteiführung.

2019 war er zunächst Spitzenkandidat der Grünen bei der Europawahl (Ergebnis: 14,1 Prozent), dann Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl im Herbst. Unter Werner Kogler schafften die Grünen das Comeback mit ihrem bisher besten Nationalratswahl-Ergebnis (13,9 Prozent).

Erfahrung als Spitzenkandidatin hat auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger (45) auf mehreren Ebenen: 2015 war sie Frontfrau der Neos bei der Landtagswahl in Wien. 2018 wechselte sie wieder auf die Bundesebene, nachdem der damalige Parteichef Matthias Strolz seinen Rückzug verkündet hatte. Ihre erste bundesweite Wahl als Neos-Spitzenkandidatin schlug Meinl-Reisinger 2019 (Ergebnis: 8,1 Prozent).

In seine bereits dritte Landtagswahl als Landeshauptmann und Chef der Vorarlberger VP geht im Herbst Markus Wallner. Der mittlerweile 56-Jährige hatte den Landeshauptmannsessel 2011 von seinem Vorgänger Herbert Sausgruber übernommen. Bei seiner ersten Wahl 2014 verlor die ÖVP mit Wallner zwar neun Prozentpunkte, verteidigte mit 41,8 Prozent aber klar Platz eins. 2019 kam Wallners ÖVP dann auf 43,5 Prozent.

Einen Debütanten als Spitzenkandidaten bringt jedenfalls die Arbeiterkammer-Wahl im März in Oberösterreich. Dort kandidiert Oberösterreichs Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl (54) erstmals auf Platz eins der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG). Das Amt des AK-Präsidenten hatte er im November 2021 von seinem Vorgänger Johann Kalliauer übernommen.

