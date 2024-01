Keine Koalition mit Herbert Kickl: Nehammers Team schließt die Reihen

Bundeskanzler Karl Nehammer hat erstmals am 11. Juli des Vorjahres eine Koalition mit der FPÖ unter Herbert Kickl dezidiert ausgeschlossen. Kickl wäre in jeder Regierungsfunktion "ein Sicherheitsrisiko für Österreich", sagte der VP-Obmann damals. Wie Nehammer nahm Verteidigungsministerin Klaudia Tanner das Nein der FPÖ zum Raketenabwehrprogramm Sky Shield zum Anlass für eine persönliche Absage an Kickl.