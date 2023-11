Werner Kogler: "Ich war noch nie ein ultimativer Pazifist"

OÖNachrichten: Sie waren diese Woche mit Ihrer "Lass uns reden"-Tour in Salzburg. Wie erleben Sie die Stimmung? Werner Kogler: Es gibt schon viel Verunsicherung. Wir leben in Kriegs- und Krisenzeiten. Auf der anderen Seite gibt es ein Bewusstsein, dass wir in Österreich viel gestalten können und dass Grün in einer Regierung wirkt und einen Unterschied macht. Wichtig ist die Gegenwehr zu den Extremen, vor allem zu den Rechtsextremen. Die geben ja nicht einmal mehr einfache Antworten, sondern