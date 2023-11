Babler, Nehammer, Kickl: Die drei Kanzlerkandidaten und ihre Welten

Mit der Stärkung von Andreas Babler durch die Bestätigung am Parteitag hat die SPÖ die personellen und die inhaltlichen Weichen für die Nationalratswahlen 2024 gestellt. In der ÖVP ist schon länger trotz schwacher Umfragen Karl Nehammer und in der FPÖ wegen des Höhenflugs Herbert Kickl in Position für den Dreikampf um die nächste Kanzlerschaft. Die OÖNachrichten haben mit dem Politologen Peter Filzmaier die jeweilige Ausgangslage zum Jahresende und die Fallstricke dabei analysiert.