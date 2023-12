Kreisky 2.0: Wie Andreas Babler dem roten Kult-Kanzler nacheifert

Bruno Kreisky, SP-Bundeskanzler von 1970 bis 1983, wusste, was er wollte. „Was ich gerne hätte, wäre, wenn einmal die Periode, in der ich die Verhältnisse in Österreich beeinflussen durfte, als eine Periode der Einleitung großer Reformen betrachtet wird, die eine Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse gebracht haben“, sagte der Sozialdemokrat im Rückblick auf seine Regierungsjahre: „Nichts wäre grauslicher als der Gedanke, nur administriert zu haben.“ Vierzig