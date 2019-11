Türkise und Grüne verhandeln auch am Wochenende

Heute und morgen wird weiterverhandelt. Eine erste Zwischenbilanz dürfte es gegen Ende der kommenden Woche geben.

Auch die Chefverhandler Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) könnten kommende Woche wieder zu einem Vieraugengespräch zusammentreffen.

Insgesamt gibt es 33 Fachgruppen mit mehr als 100 Verhandlerinnen und Verhandlern, die sechs Hauptgruppen zugeordnet sind.

Bisher laufe alles gut, hieß es am Freitag aus der ÖVP. Auch Kogler sah das bei einem Medientermin anlässlich der Landtagswahl in der Steiermark so. Er betonte, dass die Causa Casinos die Koalitionsverhandlungen nicht erschwere. Auch Kurz, der ebenfalls wegen der Wahl in Graz war, sagte, es gebe aus seiner Sicht keine Auswirkungen auf die Verhandlungen.