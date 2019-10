Rendi-Wagner will die SPÖ "radikal neu denken"

"Wir müssen die SPÖ neu denken, so radikal, wie wir es seit ihrer Gründung nicht mehr gemacht haben. Tabulos und schonungslos ehrlich." Mit diesen Worten appellierte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Sonntag in einem Video an Mitglieder und Unterstützer der Partei. Das Wahlergebnis sei ein "Alarmsignal, ich nehme mich da nicht aus der Verantwortung. Der Sonntag war auch für mich ein bitterer Tag."

Als sie am Wahlabend sagte, "die Richtung stimmt", habe sie nicht das Ergebnis gemeint, sondern "dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir für die richtige Sache kämpfen". Es brauche eine starke SPÖ gegen die wachsende soziale Schieflage. Als Partei sei man derzeit nicht in die richtige Richtung unterwegs. Es gelte, sich Zeit zu nehmen für eine breit angelegte und ergebnisoffene Diskussion.

Burgenlands SP-Landeschef Hans Peter Doskozil erteilte unterdessen einer möglichen Koalition mit der ÖVP eine Absage: "Jetzt den Mehrheitsbeschaffer zu geben", wäre "ein großer Fehler". Tirols SP-Chef Georg Dornauer sagte jedoch, im Fall der Fälle sollten "ernsthafte Gespräche" geführt werden.