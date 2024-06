Trauerfeierlichkeiten für Ex-Kanzlerin Bierlein begonnen

Der Sarg wurde in der Früh um 6.45 Uhr in den Stephansdom gebracht und aufgebahrt. Hunderte Menschen nutzten anschließend die Gelegenheit, um Abschied zu nehmen und sich in die aufgelegten Kondolenzbücher einzutragen. Um 11 Uhr beginnt das von Kardinal Christoph Schönborn geleitete Requiem. Danach wird Bierlein am Zentralfriedhof beigesetzt.

Livestream: Requiem für die verstorbene ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein:

Der Spalier neben dem in die österreichische Fahne gehüllten Sarg im Stephansdom war paritätisch besetzt durch Vertreterinnen und Vertreter zivilgesellschaftlicher und staatlicher Organisationen, die das Leben von Bierlein geprägt haben: das Gymnasium in der Kundmanngasse, das Juridicum der Universität Wien, der Verfassungsgerichtshof, das Bundeskanzleramt, die Bundestheater Holding und die Frauen Initiative LEA - Let's Empower Austria sowie das Bundesheer und die Polizei.

An den Trauerfeierlichkeiten wird die gesamte Staatsspitze teilnehmen, Reden sind unter anderem von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geplant. Die musikalische Begleitung des Requiems kommt von den Wiener Philharmonikern. Reden wird auch Bierleins Nachfolger als VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter. Wer nicht vor Ort sein kann, erhält die Möglichkeit, die Messe via ORF2 live zu verfolgen.

Ab 14.45 Uhr starten Trauerkondukt und Beisetzung in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof. Die Trauerfeierlichkeit dort leitet der geistige Beistand der früheren Bundeskanzlerin, der Pfarrer von Ober St. Veit, Stefan Reuffurth.

