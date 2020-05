Ab 11 Uhr live: Presse-Statements nach virtueller Wirte-Konferenz

Regierung und Wirtschaftskammer (WKÖ) luden am Freitagvormittag zu einer virtuellen "Wirte-Konferenz" ein. "Alle Gastronomen sind eingeladen, online teilzunehmen", hieß es dazu heute Nachmittag in einer Pressemitteilung. Gesprächspartner sind Kanzler Sebastian Kurz, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und WKÖ-Chef Harald Mahrer. Was dort besprochen wurden, darüber wollen Kurz, Köstinger und Anschober ab 11 Uhr in einer Pressekonferenz berichten. Wir übertragen live:

"Die Spitzenpolitik sucht das direkte Gespräch mit Wirtinnen und Wirten, um zu hören, wo der Schuh drückt und wo es vielleicht noch Hürden gibt. (...) Dieser direkte Draht ist ein neues Format, um das Ohr sehr nah an dieser von der Krise hart getroffenen Branche zu haben", erklärte Köstinger (ÖVP) am Donnerstag. Für den Neustart der Gastronomie habe die Bundesregierung "klare, aber einfache Regeln für Gäste und Betriebe erarbeitet". Diese würden "auf den bisherigen Regeln und dem Hausverstand aller Beteiligten" beruhen.

Offener Brief an Köstinger

In einem offenen Brief hat sich die ARGE RTK (Round Table Konferenzhotels) am Donnerstag an Tourismusministerin Köstinger (ÖVP) gewandt. Die ARGE vertritt nach Eigenangaben 140 Betriebe in der Tagungsbranche und fordert Finanzhilfen, Planungssicherheit, einen Plan B und einen Expertenbeirat. Durch das Veranstaltungsverbot bis Ende Juni und von Großveranstaltungen bis Ende August sei dieser Sektor praktisch lahmgelegt. Konferenz- und Tagungshotels sowie Veranstaltungszentren stünden leer.

"Zahlreiche offene Fragen"

Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) verweist auf zahlreiche offene Fragen. Ob etwa ein Anspruch auf Stornogebühren besteht, welche rechtlichen Grundlagen die Verhaltensregeln für Kunden und Bedienstete haben und auf welcher Basis Regelverstöße geahndet werden. An welche Stellen sich Großbetriebe bei Garantien wenden und wann die Fixkosten-Zuschüsse beantragt werden können, sei ebenfalls noch offen.

Sepp Schellhorn, Tourismussprecher der NEOS fordert "endlich Klarheit", zur Zeit herrsche "maximale Unsicherheit". "Es ist nichts definiert. Der Dialog ist schön und gut, aber ich muss morgen meinen Mitarbeitern sagen, wie es weitergeht", so Schellhorn, der selbst Hotelbetreiber in Salzburg ist.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Elisabeth Köstinger

Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.