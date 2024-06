Lions-Benefiz: Filmabend im Adlerkino

Die jährlichen Kinoabende des Lions Clubs Rohrbach Böhmerwald im Adlerkino Haslach haben sich zur liebgewordenen Tradition entwickelt und sind Fixpunkt im Jahreskalender des gemeinnützigen Serviceclubs.

"Verstehen Sie die Béliers?" wird am 20. Juni um 19.30 Uhr im Wohlfühlambiente des Adlerkinos gezeigt. Gepolsterte Klappsitze, das Spüren des einzigartigen Retro-Ambientes und der Duft von Popcorn werden den Benefizabend zu einem eindrucksvollen Erlebnis machen. Erfrischend komisch ist die stille, aber gar nicht lautlose Welt der Familie Bélier, in der alle bis auf Tochter Paula gehörlos sind. Sie lebt ihr Leben als Vermittlerin zwischen ihren Liebsten und der Welt der Hörenden. Lions-Präsident Gerald Mayrhofer: "Der Filmabend im Haslacher Adlerkino verspricht ein aufregendes Leben der Familie Bélier mit all den täglichen Herausforderungen und nicht immer einfachen Zukunftsplänen." Für die Lions sind die Einkünfte ein wichtiger Baustein bei der Vergabe von Spenden und Unterstützungen an Menschen im Bezirk. Mayrhofer: "Die Ansuchen werden mehr. Wir möchten möglichst umfangreich helfen."

Eintrittskarten zu je 15 Euro für "Verstehen Sie die Béliers?" können direkt auf der Adlerkino-Homepage www.adlerkino.at reserviert und an der Abendkasse bezahlt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper