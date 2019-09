Neue Regierung in Rom: "Wir stehen vor einer positiven Wende für Italien"

Die neue Regierung in Rom steht, sie soll bereits heute von Staatspräsident Sergio Mattarella vereidigt werden: Dem Kabinett unter dem parteilosen Premier Giuseppe Conte gehören 21 Minister der "Fünf-Sterne-Bewegung" (M5S) und der Sozialdemokraten des "Partito Democratico" (PD) an. Das Gesundheitsressort übernimmt Roberto Speranza, ein Vertreter der Linkskraft "Liberi e Uguali" (Freie und Gleiche). Die Kleinpartei wird die neue Regierung im Parlament unterstützen.

"Fünf Sterne"-Chef Luigi Di Maio wechselt vom Industrie- ins Außenministerium. Er ist mit 33 Jahren zugleich das jüngste Regierungsmitglied. Das Innenministerium, das zuvor Lega-Chef Matteo Salvini bekleidet hat, übernimmt die ehemalige Mailänder Präfektin Luciana Lamorgese, die parteilos ist.

Der Vorsitzende des Wirtschafts- und Währungsausschusses des EU-Parlaments, Roberto Gualtieri, der der PD angehört, wird Wirtschafts- und Finanzminister. Gualtieri ist einer der Chefunterhändler des EU-Parlaments für den Brexit und gilt als ein in Brüssel hoch angesehener Politiker. Zum Verteidigungsminister rückt der PD-Mann Lorenzo Guerini auf.

Nach der für heute um 10 Uhr angesetzten Vereidigung im Quirinalspalast in Rom muss das neue Kabinett, das zweite der im März 2018 begonnenen Legislaturperiode, noch die Unterstützung des Parlaments erhalten. Noch unklar ist, wann die Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus und im Senat stattfinden wird. Präsident Mattarella betonte, dass das Votum "in den nächsten Tagen" über die Bühne gehen werde.

PD-Chef Nicola Zingaretti zeigte sich gestern erfreut: "Wir stehen vor einer positiven Wende für Italien. Es ist an der Zeit, Italien zu ändern. Italien kann in Europa wieder eine Protagonistenrolle spielen", so Zingaretti.

Lega-Chef Matteo Salvini kritisierte hingegen das neue Kabinett: Es sei lediglich mit dem Ziel entstanden, baldige Neuwahlen zu verhindern, die seine Partei gewinnen würde.

