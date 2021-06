Nigeria: Entführung von 136 Kindern aus Koranschule bestätigt

Bewaffnete Angreifer hätten 136 Kinder aus der Koranschule Salihu Tanko in der Stadt Tegina in ihre Gewalt gebracht, schrieb die Regierung des nigerianischen Bundesstaates Niger am späten Mittwochabend auf Twitter. Nach dem Angriff war zunächst keine genaue Zahl der entführten Kinder bekannt.

Nach Angaben der Schulleitung hatten sich zu dem Zeitpunkt rund 200 Kinder in der Schule aufgehalten. Laut Polizei wurde ein Bewohner der Stadt Tegina bei dem Angriff getötet.

Seit Jahren mehren sich im Norden und Zentrum Nigerias die Angriffe krimineller Banden. Die von den Behörden als "Banditen" bezeichneten Gruppierungen entführen Schulkinder und Studenten, um Lösegeld zu erpressen, und sind auch für Plünderungen und Viehdiebstähle verantwortlich.

Die Banden handeln vornehmlich aus finanziellen Motiven. Es gibt jedoch wachsende Bedenken, dass sie mit Dschihadisten kooperieren könnten. Diese kämpfen seit Jahren für einen islamistischen Staat im Nordosten Nigerias.